David, Valeria Golino: celebriamo il cinema e un po’ noi stessi

Roma, 7 mag. (askanews) – “Quest’anno doppia candidatura, è un po’ ingorda, golosa”, ha scherzato Valeria Golino sul red carpet dei David di Donatello, candidata come miglior attrice protagonista e non. “Mi piace essere qui, giocare per vincere, ma anche se si perde non mi dispiace così tanto, poi si dimentica dopo pochi minuti – ha detto – è bello essere qui insieme a celebrare il cinema, il pubblico che ci guarda e anche un po’ noi stessi”.