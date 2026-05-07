Gioco, Nexus: online illegale vale 20 mld, cresce ecosistema parallelo

Roma, 7 mag. (askanews) – Il mercato del gioco online illegale in Italia vale circa 20 miliardi di euro e coinvolge oltre 4,5 milioni di utenti italiani, con più di 13 milioni di accessi registrati tra gennaio e marzo 2026. È quanto emerge dal primo report dell’Osservatorio Data Room Nexus, che è stato presentato oggi a Roma. L’analisi, condotta su un campione di 500 siti non autorizzati, evidenzia la crescita di un ecosistema digitale parallelo che opera fuori dal circuito regolamentato e dal sistema fiscale, sfruttando social network, pubblicità digitale, influencer e piattaforme clone per acquisire traffico e aggirare i sistemi di controllo.

Stando al report, il fenomeno si caratterizza per una forte capacità di rigenerazione attraverso nuovi domini e “siti gemelli”, piattaforme quasi identiche che sostituiscono rapidamente quelle oscurate dalle autorità. Lo studio segnala inoltre che oltre il 90 per cento degli accessi avviene da smartphone e che il traffico verso i siti illegali è alimentato anche da contenuti sponsorizzati, referral link e canali chiusi come Telegram e WhatsApp. Un ruolo crescente sarebbe svolto dagli influencer, soprattutto su YouTube, attraverso la diffusione di link e contenuti promozionali.

“Il fenomeno che emerge da questo report non è solo una questione di legalità, ma riguarda anche la qualità dell’ecosistema digitale e il livello di tutela dei cittadini – ha dichiarato Isabella Rusciano, direttore generale Data Room Nexus – Quando contenuti illegali riescono a diffondersi all’interno di piattaforme percepite come sicure, si crea un cortocircuito che mina la fiducia degli utenti e rende sempre più difficile distinguere ciò che è legittimo da ciò che non lo è”.

“Proprio per questo motivo abbiamo sviluppato una piattaforma di analisi dedicata, progettata per intercettare e analizzare in modo strutturato queste dinamiche – ha commentato Filippo Pucci, direttore scientifico Data Room Nexus. In questo contesto, diventa centrale anche il tema del gioco responsabile: l’assenza di regole e controlli nel circuito illegale espone gli utenti a rischi ancora maggiori, rendendo fondamentale rafforzare gli strumenti di prevenzione, informazione e consapevolezza. L’obiettivo è contribuire a costruire un ambiente digitale più trasparente, responsabile e realmente sicuro.”

Nel solo 2025, ricorda il report, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha oscurato oltre mille siti illegali. Tuttavia, secondo Nexus, la velocità con cui nuove piattaforme sono attivate rende il fenomeno particolarmente resiliente e difficile da contrastare.