L.elettorale, Tajani: centrodestra unito, c’è condivisione completa

Roma, 7 mag. (askanews) – Sulla legge elettorale “c’è una condivisione complessiva da parte del centrodestra che è unito. Vedo delle ricostruzioni di stampa che non stanno né in cielo né in terra”. Lo ha detto il segretario di FI, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa alla Camera.”Dobbiamo andare avanti con la legge elettorale parlando anche con le opposizioni e discutendo sui contenuti, non attraverso slogan. Vedremo quali saranno i tempi per rivedere l’attuale legge e dare più rappresentatività ai territori”, ha aggiunto.Il vicepremier ha poi ribadito un’unità di intenti nel centrodestra: “Siamo perfettamente d’accordo sulla politica estera, su quella economica ed energetica a cominciare dal nucleare”.