Nucleare, Pichetto: ragionevole chiusura iter legge delega entro anno

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Roma, 6 mag. (askanews) – E’ “ragionevole” ipotizzare la conclusione dell’iter per l’approvazione e l’attuazione della legge delega sul nucleare “entro la fine dell’anno”. Così il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i cronisti alla Camera.
Per quanto riguarda la “accelerazione” sul progetto, emersa oggi dal vertice di governo con Giorgia Meloni, Pichetto ha sottolineato che “l’accelerazione riguarda il rispetto dei tempi previsti, alla Camera e poi al Senato. Poi c’è da fare i decreti attuativi, entro la fine dell’anno o subito all’inizio del 2027”.
Pichetto, conversando con i giornalisti, ha anche evidenziato che “il clima è completamente cambiato” tra i cittadini rispetto al tempo del referendum che disse no al nucleare: questo “per la crisi energetica, ma anche per l’informazione all’opinione pubblica”.
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