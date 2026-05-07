Salumi, Assica: export a 2,5 miliardi, dazi Trump frenano crescita

Parma, 7 mag. (askanews) – “L’anno appena passato abbiamo avuto buone performance all’esportazione, raggiungendo i 2 miliardi e 500 milioni di valore all’export, superando un dato simbolico. C’è stato però purtroppo un rallentamento nell’ultimo trimestre legato alle incertezze internazionali”. Lo ha detto Davide Calderone, direttore di Assica, l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, a margine del convegno sui 30 anni del Culatello di Zibello Dop a Parma.”Le politiche daziarie dell’amministrazione Trump hanno frenato gli Stati Uniti, anche per il dollaro debole, e ovviamente le tensioni geopolitiche non danno stabilità – ha spiegato Calderone – sul fronte interno le carni suine stanno andando bene, i salumi hanno un’attività normale perché è un mercato di fatto saturo. L’Italia è un mercato maturo, lo sforzo principale per noi è aumentare l’esportazione”.Il direttore di Assica ha sottolineato l’impatto della peste suina africana sul settore: “limita molto le esportazioni, soprattutto in questa provincia sta creando notevoli problemi. Ci concentriamo nel supportare le istituzioni nel lavoro per eradicare questa malattia. L’unica strategia è favorire nuovi mercati: non è semplice, i nostri prodotti non sono facili da veicolare in regimi alimentari che non li prevedono tradizionalmente. Però quando si va in promozione e li assaggiano, li apprezzano molto”.