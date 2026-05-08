Fausto Lama riparte da sé con nuova musica che racconta l’amore

Milano, 8 mag. (askanews) – Fausto Lama riparte da se, da un racconto autentico del suo nuovo mondo dopo il divorzio sentimentale e artistico da California, compagna dei Coma Cose. Tre singoli che anticipano un album che uscirà in ottobre, l’ultimo si chiama Burrocacao, una ballad dal sound contemporaneo che si muove tra intimità e disillusione. Nell’epoca in cui tutto va veloce, c’è anche il fast love.”Allora, questo pezzo è nato quasi per caso, è un po’ una fotografia dell’ultimo anno vissuto. Parla di avventure, parla di relazioni e, appunto, ributtandomi nel mare di questo mondo affettivo, ho riscontrato che ci sono un sacco di cose diverse. Io vengo da una relazione lunga, quindi è normale, quando ti ributti nel mare vedere che le cose sono cambiate. Penso sia anche un momento storico difficile. Questa canzone racconta di storie un po’ così passeggere, racconta di sentimenti un po’ volatili, racconta di contrasti, però anche di cose belle, perché poi in realtà tutte queste esperienze ti arricchiscono e forse ti preparano anche a qualcosa di più bello e più duraturo. Però, intanto, viviamo il presente”.Dopo anni di percorso condiviso con i Coma_Cose, Fausto prosegue il suo percorso solista, sviluppando un progetto che si sta svelando brano dopo brano, scritto di istinto, lasciando spazio a sentimenti e immediatezza.”E tutte queste canzoni sono scritte così, molto di getto, e mi sono anche educato a non ritoccarle. Mi piace che siano così spontanee, come anche questa. È un nuovo modo di scrittura e mi ci sto trovando bene”.Questo nuovo capitolo prenderà forma anche dal vivo nei prossimi mesi. Il debutto live sarà al MI AMI Festival di Milano sabato 23 maggio, Fausto porta per la prima volta sul palco il suo progetto solista.”Non credo che porterò canzoni Coma_Cose perché è un percorso bellissimo, sono stati dieci anni stupendi, ma è giusto adesso lasciare spazio ai percorsi solisti. Spero che ci sarà il modo in futuro, con Francesca ce lo siamo detti, che ci saranno sicuramente occasioni magari per ricondividere il palco in un futuro e quello sarà il momento di ritirarle fuori dal cilindro. Però per adesso canterò le mie”.Non vi aspettate dunque di sentire “Cuoricini”. “In questo momento della mia vita i Coma_Cose sono, ripeto, sono una bellissima avventura che però è messa in una stanza chiusa a chiave, in attesa di un giorno di essere riaperta. Canterò le canzoni inedite, fondamentalmente ai concerti si potranno sentire le canzoni nel disco, che sarà anche un modo per rodarle, per vedere come il pubblico le sente. Tanto sono ancora aperte, il disco verrà chiuso in autunno e quindi magari qualcosa durante l’estate cambia”.