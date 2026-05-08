Intesa Sp, Messina: Generali? Acquisizione non permessa per Antitrust

Milano, 8 mag. (askanews) – “Su Generali la mia risposta è sempre la stessa. In Italia abbiamo anche una quota significativa nel mercato assicurativo. Questo non ci permette di intraprendere transazioni nè nel sistema bancario nè in quello assicurativo in Italia, perchè incorreremmo in problematiche Antitrust”. Lo ha affermato il consigliere delegato e Group Ceo di Intesa Sanpalo, Carlo Messina, nella conference call sui risultati del primo trimestre 2026, in risposta a una domanda sul possibile interesse di Intesa a un’operazione su Generali.

“L’Antitrust per noi è aspetto cruciale che non ci consente alcuna acquisizione”, ha rinforzato Messina.