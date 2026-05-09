Droni carichi di droga verso il carcere, 31enne arrestato a Scampia

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della stazione Scampia hanno sorpreso un 31enne che, insieme a un altro uomo, stava tentando di recuperare un drone incastrato su un terrazzo. Il drone, diretto verso il carcere, stava trasportando 15 panetti di hashish per un totale di 778 grammi, un involucro con all’interno 32 grammi di cocaina e 195 euro. Il 31enne è stato arrestato mentre il complice, 41enne, è stato denunciato. Il fiat Fiorino sul quale viaggiavano i due uomini è stato sequestrato per sospetta contraffazione del telaio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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