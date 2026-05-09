Il cliente fattore di successo per l’industria assicurativa

Roma, 8 mag. (askanews) – È stata presentata, presso l’Auditorium Deloitte di Roma, la ricerca “Value for Money: il valore del cliente come fattore di successo per l’industria assicurativa”, realizzata da Deloitte con la sponsorship con Generali. Una ricerca condotta su un campione di 2.000 consumatori, secondo la quale, 7 italiani su 10 considerano le soluzioni assicurative di investimento più adeguate a salvaguardare il capitale, a dispetto dei prodotti finanziari tradizionali.”Dall’emanazione della lettera, al mercato di IVAS di due anni fa, la percezione del cliente nell’acquisto dei prodotti assicurativi sta cambiando veramente radicalmente. C’è un rapporto di maggiore fiducia nei confronti dei clienti, che esprimono anche nell’acquisto dei prodotti di investimento assicurativo, a discapito anche dei prodotti finanziari puri. In qualche modo, quindi, del mercato finanziario puro” ha dichiarato Ilenia Robusto, Partner Deloitte”Stiamo osservando sempre una maggiore crescente nell’apprezzamento dei prodotti di investimento assicurativo rispetto ad altre forme di investimento, perché sono ritenuti prodotti che possono garantire più protezione, sicurezza, salvaguarda del capitale investito e anche una stabilità nel rendimento. Va dato atto all’Istituto di Vigilanza che, con la sua pressione normativa, ha trasformato e migliorato la qualità dell’offerta e ha trasformato quella che è la relazione tra cliente e compagnia, dove il valore percepito del prodotto è anche fortemente influenzato da una maggiore fairness del rendimento che viene retrocesso e dal servizio di consulenza” ha aggiunto Alessandro Vidussi, Partner Deloitte.I primi tre driver di scelta sono: il rendimento atteso, la sicurezza della polizza rispetto a un prodotto finanziario e la qualità della consulenza in una fase in cui, la complessità geopolitica internazionale, seguita dall’incertezza dei mercati, rendono i clienti più attenti ai propri risparmi.”Come leader in Italia, riteniamo che essere protagonisti del cambiamento sia assolutamente necessario. Abbiamo sostenuto la ricerca, perché abbiamo voluto essere nelle prime posizioni nell’applicare queste nuove regole, questa regolamentazione, e la stiamo portando assolutamente avanti con estremo orgoglio perché riteniamo che sia assolutamente di valore” ha dichiarato Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo Generali Italia.Alla giornata di lavori hanno partecipato figure di spicco di Deloitte e del mondo politico: tra cui il CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei; il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini con un videomessaggio; il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon; il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Massimo Garavaglia; oltre ai Partner Deloitte Ilenia Robusto e Alessandro Vidussi.