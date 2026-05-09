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Salvini in Biennale: “Padiglione Italia bellissimo”, poi a Israele

| 9 Maggio 2026 00:01 | 0 commenti

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Milano, 8 mag. (askanews) – Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato la Biennale d’arte di Venezia. Dopo la tappa ai Giardini, compreso il Padiglione Russia, è arrivato in Arsenale, dove si è fermato al Padiglione Itaolia per una visita guidata. Uscendo lo ha definito “Bellissimo”. Poi le altre tappe lo hanno portato nei padiglioni di Cina e Israele, in quest’ultimo e controverso padiglione si è trattenuto a lungo con artista e curatori.

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