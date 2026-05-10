Canottaggio, l’Italia conquista cinque podi al Trofeo Filippi di Beach Sprint a Bacoli

ROMA (ITALPRESS) – Cinque medaglie per gli equipaggi italiani a Bacoli (Napoli) in occasione della terza tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint. Argento per l’Under 19 Carlotta Savona (CS Urania) e il doppio misto Under 19 della Canottieri Palermo (Munteanu/Cassina), bronzo per Federica Cesarini (Fiamme Oro/Gavirate), per gli Under 19 Silvia Messina (Peloro Rowing) e Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing). Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), argento a Mondello e oro a Fano nel singolo Senior femminile, non riesce ad avere la meglio sulla cinese Zhu in semifinale ma poi si riscatta prontamente vincendo la finale per il bronzo contro la tedesca Tertuente. Nel singolo maschile, dopo aver dato grande filo da torcere rispettivamente al cinese Li (secondo classificato) e al tedesco Wolff (primo classificato), escono di scena ai quarti di finale sia Marco Frigo (SC Arolo) sia Gabriele Loconsole (CUS Bari), oro nella tappa di Fano. Nel doppio misto, Cesarini e Frigo lasciano campo alla Polonia nei quarti. Tra gli Under 19, nel singolo femminile, seconda piazza per Carlotta Savona. L’atleta del CS Urania si arrende soltanto in finale alla cinese Zhu, vincitrice contro Silvia Messina (Peloro Rowing) in semifinale. Messina di bronzo dopo aver superato la polacca Kusmider. Si fermano ai quarti Giorgia Cassina (SC Palermo), Gaia Saija (Peloro Rowing) e Lisa Marchetti (SC Varese).

Bronzo per Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing) che nell’ultimo atto del singolo maschile supera l’estone Runin dopo la sconfitta in semifinale maturata contro il ceco Krizek. Fuori ai quarti Federico Munteanu (SC Palermo), battuto proprio da Sciavicco Fasano, e Daniel Bodini (SC Arolo). Argento anche per la Canottieri Palermo nel doppio misto. Munteanu e Cassina superano Sciavicco Fasano e Messina (quarti) in semifinale per poi cedere alla Cina.

– foto Federazione Italiana Canottaggio –

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