Gli Skunk Anansie in Italia questa estate per 5 live

Milano, 10 mag. (askanews) – Gli Skunk Anansie tornano in Italia con una serie di concerti previsti nell’estate 2026, confermando cinque appuntamenti distribuiti lungo la penisola. Il tour farà tappa il 22 luglio a Sogliano al Rubicone, in Piazza Matteotti, per poi proseguire il 24 luglio a Bari, alla Fiera del Levante. La band sarà quindi il 26 luglio a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, il 27 luglio a Pordenone, al Parco San Valentino, e chiuderà il 28 luglio a Sesto San Giovanni, al Kozel Carroponte.

La tournée italiana si inserisce nel più ampio calendario europeo del gruppo guidato da Skin, confermando un rapporto consolidato con il pubblico italiano, da sempre tra i più ricettivi per la formazione londinese. Le date attraversano contesti differenti, dalle piazze storiche ai festival estivi, mantenendo una dimensione live che resta centrale nella proposta della band.

Gli Skunk Anansie si sono affermati fin dagli anni Novanta come una delle realtà più riconoscibili del rock britannico, grazie a un linguaggio musicale che intreccia alternative rock, metal e influenze soul. La voce di Skin, intensa e immediatamente distinguibile, ha contribuito a definire un’identità sonora capace di attraversare le stagioni musicali senza perdere incisività. Dopo lo scioglimento nei primi anni Duemila e la successiva reunion, la band ha continuato a pubblicare nuovi lavori e a mantenere una forte presenza dal vivo.

I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti online e nei punti vendita autorizzati, tra cui Vivaticket e TicketOne.