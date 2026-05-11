Biennale Arte 2026, bacio sugli occhi al Padiglione della Turchia

Venezia, 11 mag. (askanews) – Un Bacio sugli Occhi di Nilbar Gures abita il Padiglione della Turchia alla Biennale Arte 2026. Curata da Basak Doga Temur, l’esposizione riunisce opere esistenti e nuove produzioni che spaziano tra scultura, installazione, pittura e opere a tecnica mista su carta e tessuto. Realizzate attraverso un intenso processo collaborativo a Istanbul, queste opere sono state prodotte tra dicembre 2025 e marzo 2026 insieme a scultori, lavoratori del metallo, sarti e artigiani. Considerando il materiale non solo come elemento formale ma anche come portatore di memoria e mestiere, queste nuove opere sono presentate accanto a una selezione di lavori provenienti da periodi precedenti della pratica dell’artista.Un Bacio sugli Occhi prende spunto dall’espressione turca Gozlerinizden operim, una formula di commiato comunemente usata alla fine di una lettera. Nilbar Gures è celebre per il suo approccio poetico e critico ai simboli culturali per trattare le disuguaglianze sociali, le questioni di identità di genere, la migrazione e l’appartenenza.La curatrice Basak Doga Temur ha raccontato ad askanews: “Quasi tutte le opere riguardano le donne, come vengono represse e come le loro voci vengono messe a tacere. Nilbar Gures è un’artista molto tattile e sceglie intenzionalmente il suo materiale. In questa mostra ci sono molti tessuti diversi, filati da tessitura, macramè, gonne, sculture realizzate in tessuto, pezzi di lana colorata. Questa è una scelta ragionata: vuole davvero sottolineare l’importanza dell’artigianato e vuole mostrarlo. È sua intenzione mostrare questo e anche il lavoro che c’è dietro. Questo lavoro è associato soprattutto all’ambiente domestico, alla donna, alla casa, all’interno domestico. C’è anche un’altra questione: fino agli ultimi due secoli le donne non erano da nessuna parte nella Storia dell’Arte. Perché? Perché erano in casa e si prendevano cura della casa, dei bambini, del giardino, cucinavano, rammendavano e tutto il resto. Ma mentre facevano tutte quelle cose, le donne facevano anche arte in casa. Lavoravano a maglia, facevano kilt e tessevano cose come queste. E questi non sono mai stati realmente inseriti nella Storia dell’Arte. Lei lo sa e intenzionalmente rende sfocato il confine tra arti e mestieri”.L’esposizione del Padiglione Turchia è commissionata da Istanbul Foundation for Culture and Arts ( KSV) con il contributo del Ministero della Cultura e del Turismo, sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, sponsorizzata da Borusan Otomotiv e Trendyol Art e sostenuta dalla compagnia aerea partner Turkish Airlines, con il supporto alla produzione di SAHA Association. La Fondazione Vehbi Koc fornisce inoltre supporto editoriale per la preparazione del catalogo della mostra.