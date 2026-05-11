Equitazione, Di Paola “Piazza di Siena spettacolo meraviglioso”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa è la mia nona edizione di Piazza di Siena, ma sono sempre emozionato perché è uno spettacolo meraviglioso. La Fise compie 100 anni, e casualmente siamo pure a 100 anni dalla prima edizione di Piazza di Siena. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a Giovanni Malagò e Diego Nepi, perché se oggi Piazza di Siena è questo evento meraviglioso il merito è soprattutto loro. A marzo 2017 qui era una pozzanghera di fango. Insieme abbiamo fatto un percorso bellissimo”. Così il presidente della Fise, Marco Di Paola, nel corso della presentazione di Piazza di Siena. “È la prima edizione in cui Luciano Buonfiglio partecipa come presidente del Coni – ha aggiunto -. Saluto il Comune di Roma che ci consente di utilizzare questo spazio bellissimo per fare sport equestre. I cavalli per noi sono degli atleti”, ha concluso Di Paola.

Piazza di Siena “è la dimostrazione che i grandi eventi sportivi si prendono cura del territorio. Dal 2017 ci occupiamo di rigenerare varie parti di questo luogo pubblico in cui tutti i giorni i cittadini romani e le famiglie vengono per passeggiare e praticare sport. È uno dei playground più belli che ci possano essere al mondo”. Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. “Noi come Sport e Salute siamo onorati di collaborare in questa bellissima manifestazione, è un rapporto consolidato che va avanti da tanti anni – ha aggiunto -. In collaborazione anche con Roma Capitale ci prendiamo cura di questo posto bellissimo, che è il giardino dei romani. Un altro playground magnifico sarà lo stadio dei Marmi, che diventerà uno spazio pubblico aperto H24 per chi voglia fare sport in maniera gratuita”, ha concluso Mezzaroma.

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