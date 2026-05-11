Hilti in Franciacorta: tour Power Up dedicato ad Applicazioni Pesanti

Brescia, 11 mag. (askanews) – Hilti Italia ha fatto tappa in Franciacorta presso la cantina Bersi Serlini con il suo Power Up Tour 2026, iniziativa itinerante dedicata ai professionisti dell’edilizia che unisce innovazione tecnologica, formazione pratica e momenti di relazione con il territorio. La campagna “Power Up” di Hilti riflette la nuova gamma Nuron di attrezzi a batteria per applicazioni pesanti in cantiere e prenderà vita attraverso il tour nazionale. “Noi con il PowerUp Tour – ha spiegato ad askanews Giovanni Conte, Regional Product Manager e referente della Campagna Power Up di Hilti – vogliamo comunicare un messaggio che quando parliamo di applicazioni intensive ormai gli attrezzi a batteria non hanno nulla da invidiare rispetto ad attrezzi a cavo oppure motori a scoppio. Quando parliamo di applicazioni intensive Hilti ha la soluzione, attraverso un portafoglio eterogeneo di attrezzi a cavo oppure a batteria oppure a scoppio. In ogni caso l’innovazione che noi presentiamo oggi sono batterie che ci permettono di avere attrezzi sempre più performanti con nuove batterie che durano di più, si ricaricano più velocemente e questo ci permette quindi di poter avere un portafoglio con attrezzi che rispondono alle esigenze che i nostri clienti hanno sempre più spesso in cantiere in termini di applicazioni sempre più impegnative”.Hilti ha dato la possibilità di vedere da vicino la nuova gamma Nuron, con oltre 60 nuovi attrezzi e accessori specializzati per la demolizione, il taglio del calcestruzzo, il taglio del legno e molto altro. Grazie a una tecnologia avanzata, le nuove batterie offrono maggiore potenza e capacità.”I Power Up Tour – ha aggiunto Tommaso Turchi, Division Manager Civil Engineering Hilti Italia – nasce da una esigenza, un’esigenza e l’urgenza di portare sul mercato una delle più grandi innovazioni di Hilti. E questa urgenza nasce dalla volontà di rispondere a quelli che sono i bisogni dei nostri clienti. Produttività, salute, sicurezza e sostenibilità. Abbiamo scelto di farlo a Brescia perché rappresenta la culla dell’edilizia in Lombardia”.A rendere speciale la tappa in Franciacorta è stata la presenza di Jury Chechi, leggenda dello sport italiano e oro olimpico agli anelli ad Atlanta 1996, che ha partecipato a un talk ispirazionale su disciplina, performance e approccio vincente al lavoro quotidiano, con spunti applicabili anche al mondo dell’edilizia.