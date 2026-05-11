Hyundai RN24, il laboratorio elettrico che riscopre l’anima dei rally

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai RN24, svelata in occasione dell’N Day di qualche tempo fa, è molto più di un prototipo: è la dichiarazione di intenti di Hyundai N. Un Rolling Lab di nuova generazione, sviluppato per spingere al limite tecnologie hardware e software direttamente su strada, senza compromessi, senza filtri. RN24 è una vera piattaforma di sviluppo radicale, progettata per ridefinire le regole delle alte prestazioni 100% elettriche: risposta immediata, controllo totale, coinvolgimento puro. Un concentrato di innovazione che incarna una sfida precisa dell’era EV: trasformare la guida elettrica in un’esperienza intensa, precisa e visceralmente appagante. Nel percorso di Hyundai N, i Rolling Lab infatti rappresentano lo strumento più concreto dell’approccio sperimentale del Brand: veicoli ingegnerizzati con la stessa cura dei modelli di serie, progettati per raccogliere dati, validare architetture e accelerare il trasferimento tecnologico verso la produzione. In questa logica, RN24 porta avanti l’eredità di una famiglia di “auto-laboratorio” che ha contribuito a ridefinire il concetto di fun to drive anche nell’elettrico, spostando il focus su connessione con la strada, coerenza dinamica e controllo.

RN24 nasce da un’idea tanto semplice quanto ambiziosa: inserire il powertrain 100% elettrico più performante disponibile oggi in un corpo vettura compatto, ispirato alle proporzioni e alla filosofia delle auto da rally. Per farlo, Hyundai N ha integrato la meccanica da 650 CV di IONIQ 5 N in un telaio EV compatto di ispirazione WRC, creando un veicolo elettrico progettato per esaltare agilità e rapidità di risposta. Il progetto parte dalla base tecnica di IONIQ 5 N, ma introduce un pacco batteria riprogettato che mantiene la capacità di 84 kWh riducendo il passo di 340 mm: una scelta che porta RN24 verso dimensioni assimilabili al segmento B, in un’impostazione che richiama da vicino l’approccio delle vetture da rally. Il carattere di RN24 è definito da una combinazione di meccanica e logiche di controllo ispirate al WRC. Il telaio adotta una configurazione sospensiva di nuova concezione derivata dall’esperienza rally, con ammortizzatori sportivi e sottotelai ad alta rigidità, mentre lo sterzo è stato impostato per una risposta più rapida e diretta possibile, con un feeling che richiama quello di un’auto da competizione. A supporto della guida ad alto coinvolgimento intervengono anche adattamenti al sistema di raffreddamento già evoluto di IONIQ 5 N, pensati per sostenere prestazioni consistenti.

Al centro dell’esperienza c’è poi l’intelligenza di controllo: RN24 adotta la WRC Powertrain Drive Control Logic, che consente di regolare – tramite comandi al volante – erogazione di potenza, sensibilità dell’accelerazione, frenata rigenerativa e bilanciamento della spinta, riprendendo la logica “driver-centric” tipica delle vetture da gara. In questa direzione si inserisce anche il Rally Mode per la gestione della coppia, che ottimizza la distribuzione su tutte e quattro le ruote simulando le caratteristiche di trazione e risposta tipiche del WRC, con l’obiettivo di rendere queste soluzioni più realistiche in prospettiva di applicazioni future. RN24 lavora inoltre sulla componente sensoriale, fondamentale per Hyundai N: il sistema N Active Sound+ evolve in modo deciso: audio esterno ancora più potente, due altoparlanti laterali aggiuntivi e un design del parafango posteriore che lavora come una vera cassa di risonanza, amplificando il suono e rendendo l’erogazione di potenza impossibile da ignorare. A chiudere il cerchio, l’e-Handbrake di chiara ispirazione rally: una soluzione radicale che elimina componenti fisiche e idrauliche tradizionali, riducendo peso e complessità, ma aumentando controllo e divertimento. Non è teoria: questa tecnologia è già stata messa alla prova in condizioni reali nel World Rally Championship. La forma di RN24 riflette la sua natura di laboratorio ad alte prestazioni. Il roll-bar a vista, estremamente rigido e simile a un esoscheletro, non è soltanto un elemento distintivo: contribuisce alla sicurezza e alla stabilità complessiva, aumentando la rigidità strutturale utile nelle manovre ad alta velocità. La ricerca di leggerezza e funzionalità prosegue anche nei dettagli: RN24 utilizza componenti N Performance – come i cerchi forgiati da 19″ – e soluzioni di ispirazione motorsport come lo spoiler derivato dalle vetture TCR, oltre a rinforzi stampati in 3D per migliorare la rigidità riducendo il peso.

foto: ufficio stampa Hyubndai Italia

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