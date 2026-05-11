Internazionali d’Italia, Pellegrino batte Tiafoe e vola agli ottavi. Bellucci eliminato

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Pellegrino vola agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista pugliese, in tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, piega la testa di serie numero 20 Frances Tiafoe al terzo turno al Foro Italico. Dopo aver eliminato Nardi e aver approfittato del ritiro di Fils, Pellegrino si impone per 7-6(8) 6-1 in un’ora e 55 minuti di gioco e si guadagna un posto negli ottavi di finale, dove aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin.

Si ferma al terzo turno il percorso di Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking Atp, dopo le vittorie su Burruchaga ed Etcheverry si arrende in due set a Martin Landaluce con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 47 minuti di gioco. Lo spagnolo, 94esimo della classifica mondiale e reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Miami, avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Hamad Medjedovic e Mariano Navone.

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