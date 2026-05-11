Sal Da Vinci conquista i social dopo le prove all’Eurovision

Milano, 11 mag. (askanews) – È un autentico terremoto mediatico quello scatenato da Sal Da Vinci. Lo spoiler delle prove per l’Eurovision Song Contest ha infiammato i social network, diventando in poche ore il contenuto più visualizzato, condiviso e commentato tra quelli legati alla manifestazione.

Il video ha generato un’ondata di entusiasmo immediata: l’inconfondibile vocalità dell’artista e il forte impatto scenico della performance hanno conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche migliaia di utenti e fan internazionali, trasformando il contenuto in uno dei principali fenomeni virali del contest.

Il successo online si riflette anche sulle previsioni degli addetti ai lavori. Sulla scia dell’enorme attenzione mediatica e del sentiment positivo registrato in rete, le quotazioni di Sal Da Vinci sono in costante crescita: i bookmakers hanno infatti aggiornato le stime, facendo guadagnare all’artista diverse posizioni nelle classifiche per la vittoria finale.

Riscontri oggettivi che raccontano un entusiasmo sempre più evidente, ma senza correre troppo con i pronostici: la scaramanzia, in certi casi, resta d’obbligo.

Nel frattempo cresce l’attesa per il nuovo album, Per sempre sì, in uscita il 29 maggio. Il progetto segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantante e anticipa un’intensa stagione live tra rassegne e grandi palchi in tutta Italia, fino alla tripletta evento all’Arena Flegrea il 25, 26 e 27 settembre.