Sinner domina Popyrin e si regala gli ottavi a Roma: sarà derby con Pellegrino. Eliminato Bellucci

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner express. Il numero uno del mondo si sbarazza in due set dell’australiano Alexei Popyrin, reduce dai successi su Matteo Berrettini e Jakub Mensik, e accede agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026: 6-2 6-0, in un’ora e cinque minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che vince la 30esima partita consecutiva nei 1000 (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al secondo posto della classifica di tennisti con più successi in fila nei tornei Masters. Il primato è sempre di Djokovic (31), staccato invece Roger Federer che si era fermato a 29. Successo consecutivo numero 25 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026.

Sinner avanza agli ottavi di finale, dove martedì lo aspetta un derby azzurro con il qualificato Andrea Pellegrino, che ha battuto Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(8) 6-1 centrando la quinta vittoria della settimana al Foro Italico. Sarà il primo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Pellegrino, che si sono affrontati nel 2019 nel Challenger di Santa Margherita di Pula con vittoria dell’altoatesino in due set.

“Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo”. Queste le parole, nell’intervista in campo, del numero uno al mondo. “Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti”, prosegue Sinner, che si giocherà un posto nei quarti di finale con il 29enne pugliese.

“Sono molto felice per il risultato. È stata una partita incredibile, molto dura fisicamente, in condizioni un po’ difficili, però sono veramente contento di quello che sto facendo”. Queste le parole di Andrea Pellegrino, in zona mista, dopo il successo su Frances Tiafoe. “Pubblico non a favore degli italiani? Alcune persone vengono lì solo per disturbare i giocatori perché scommettono. Non sanno neanche come funziona il tennis, non gli interessa né di me né di nessuno, quindi vengono solo per disturbare i giocatori e questo non fa altro che rovinare il tennis”, prosegue il tennista pugliese, che agli ottavi scenderà in campo sul Centrale per il derby azzurro con Jannik Sinner: “È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è di una categoria superiore in questo momento. Cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e, soprattutto, di godermi l’atmosfera che ci sarà. Il tabellone è quello e, prima o poi, tocca giocare con Jannik Sinner. È sicuramente il giocatore più difficile da incontrare: da una parte è un’impresa molto complicata, però dall’altra sarà un’esperienza incredibile che mi rimarrà per tutta la vita”

Si ferma invece al terzo turno il percorso di Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking Atp, dopo le vittorie su Burruchaga ed Etcheverry si arrende in due set a Martin Landaluce con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 47 minuti di gioco. Lo spagnolo, 94esimo della classifica mondiale e reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Miami, avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra Hamad Medjedovic e Mariano Navone.

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