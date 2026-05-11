Sinner vola agli ottavi degli Internazionali, sarà derby con Pellegrino

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner express. Il numero uno del mondo si sbarazza in due set dell’australiano Alexei Popyrin, reduce dai successi su Matteo Berrettini e Jakub Mensik, e accede agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026: 6-2 6-0, in un’ora e cinque minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che vince la 30esima partita consecutiva nei 1000 (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al secondo posto della classifica di tennisti con più successi in fila nei tornei Masters. Il primato è sempre di Djokovic (31), staccato invece Roger Federer che si era fermato a 29. Successo consecutivo numero 25 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026. “Sono molto contento perchè le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perchè Popyrin aveva messo poche prime in campo”, le parole a caldo di Sinner che avanza agli ottavi di finale, dove lo aspetta un derby azzurro con il qualificato Andrea Pellegrino, che ha battuto Frances Tiafoe centrando la quinta vittoria della settimana al Foro Italico. Sarà il primo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Pellegrino, che si sono affrontati nel 2019 nel Challenger di Santa Margherita di Pula con vittoria dell’altoatesino in due set. “Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è – ha aggiunto Sinner – Ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).