Al Teatro Manzoni di Roma “I Giganti della montagna” di Pirandello

Roma, 11 mag. (askanews) – Il Teatro Studio Jankowski presenta, come rappresentazione finale, il 26 maggio alle ore 21 al teatro Manzoni di Roma “I Giganti della montagna” di Luigi Pirandello nella elaborazione e adattamento di Gianni Garrera. Protagonisti gli allievi del Teatro Studio.

Lo spettacolo che si avvale di una collaborazione scenica di Michelangelo Pistoletto rielabora in chiave fantastica e surreale la celebre e ultima opera di Pirandello. Forse un sogno leggero, ma profondo, che ci fa guardare dentro noi stessi alla ricerca del vero significato e del valore dell’Arte come senso stesso della vita e della poesia. “Non è solo uno spettacolo, è un’apparizione. Un rito collettivo che fonde il genio di Pirandello con la visione di Carlos Atoche, l’adattamento di Gianni Garrera e un’immagine di Michelangelo Pistoletto. Un viaggio dove la poesia si scontra con la forza bruta dei Giganti, cercando rifugio in una villa incantata. Il teatro che cura, il teatro che dona”.

Parte del ricavato verrà devoluto a Telefono Azzurro, Save the Children e Gomitolorosa.