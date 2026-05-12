X
<
>

Bri, Fabio Panetta (Bankitalia) eletto presidente del direttorio

| 12 Maggio 2026 15:52 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 12 mag. (askanews) – Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta è stato eletto nuovo presidente della direttorio (Board of Directors) della Banca dei regolamenti internazionali. Lo riporta la stessa Bri con un comunicato, spiegando che Panetta sarà in carica per tre anni, a capo dell’organismo responsabile di determinare strategia e politiche della stessa istituzione, della supervisione sulla gestione e dei compiti specifici previsti dallo statuto.

Panetta subentra al governatore uscente della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, che annunciato di lasciare la carica all’istituzione centrale francese con decorrenza dal 2 giugno.

Con sede a Basilea, in Svizzera, la Bri è l’organismo in cui le banche centrali del mondo si ritrovano per stabilire regole e standard comuni su banche e politiche monetarie.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA