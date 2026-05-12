Cartoons on the Bay: a Pescara l’Acoustic Live di Carl Brave

Roma, 12 mag. (askanews) – Due serate di grande spettacolo coronano il programma della trentesima edizione di Cartoons On The Bay, International Animation and Transmedia Festival, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com a Pescara dal 27 al 30 maggio. A esibirsi sul grande palco allestito in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) alle ore 21.00 saranno Carl Brave, con un live acustico, e a seguire il dj-set di Ema Stokholma (venerdì 29 maggio) e Cristina D’Avena feat. Gem Boy, seguita dal dj-set di Claudio Cannizzaro (sabato 30 maggio). Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito.

Il Festival diretto da Adriano Monti Buzzetti assegna il Pulcinella Diversity Award al videogioco Bye Sweet Carole (di Chris Darril) e il Pulcinella Transmedia Award a Pokémon, premi che si aggiungono ai Career Awards al regista Kirk Wise e all’autore di videogames Don Daglow. Ai Pulcinella Awards a Peyo (International Studio of the Year), Cartobaleno (Italian Studio of the Year), Pera Toons (Digital), Roblox (Immersive).

Tre le mostre ospitate da Cartoons, quelle su J.R.R. Tolkien con le opere di Angelo Montanini (in collaborazione con Lucca Comics) e Corto Maltese negli spazi dell’Aurum, quella dedicata ai 40 anni di Dylan Dog allestita in Corso Umberto I. Sarà proprio il centro storico di Pescara (Piazza Salotto) a ospitare il Games Village, che consentirà al pubblico di sperimentare giochi e attività dalle dieci del mattino a mezzanotte e di incontrare ospiti speciali del mondo dell’animazione.

Cartoon on the Bay è realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.