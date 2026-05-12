Due italiani ai quarti degli Internazionali: Sinner batte Pellegrino nel derby, Darderi supera Zverev in rimonta. Out Musetti

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 – il sesto consecutivo – e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei.

Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall’Atp 500 di Doha 2026. Prosegue anche l’imbattibilità contro i giocatori italiani per l’altoatesino, che vince il 19esimo derby su 19 in carriera. Sinner si prende i quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.

“Il derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo. Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione”. Queste le parole, nell’intervista in campo, di Jannik Sinner dopo la vittoria su Andrea Pellegrino. “Ovviamente i quarti già saranno un turno molto importante, oggi c’era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà e spero di essere pronto per i quarti”, aggiunge il numero uno del mondo.

ANCHE DARDERI AI QUARTI, RIMONTA VINCENTE SU ZVEREV

Anche Luciano Darderi vola ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Rimonta miracolosa della testa di serie numero 18, che salva quattro match point nel secondo set contro Alexander Zverev e batte il tedesco 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Crollo totale nel terzo parziale del tedesco, che non difende i quarti raggiunti nel 2025. Impresa di Darderi, che batte per la prima volta un numero 3 del mondo in carriera. L’azzurro non aveva mai sconfitto un top 10 e nei cinque precedenti contro Sinner, Alcaraz, Draper, Zverev e Musetti non aveva nemmeno vinto un set. Ai quarti Darderi se la vedrà con Rafael Jodar, che ha eliminato in due set lo statunitense Learner Tien.

MUSETTI OUT CONTRO RUUD

Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale. Sul Centrale il 24enne tennista carrarino, n.10 Atp e ottavo nel seeding, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud, 25esimo al mondo e testa di serie numero 23, con il punteggio di 6-3 6-1, maturato in un’ora e 18 minuti di gioco.

“Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto, chiedo scusa ma oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto.Non ho voluto ritirarmi perché sono un po’ stufo dei ritiri, specialmente davanti al pubblico di casa. Non c’è stato modo da parte mia di trovare un modo di arginare il problema fisico”. Lorenzo Musetti appare sconsolato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta con Ruud negli ottavi degli Internazionali d’Italia. “È un momento particolare, pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai successo – confessa il carrarino – Mentalmente è difficile essere molto lucido e propositivo. A Madrid mi sono sentito bene fisicamente, qui ho sempre avuto paura ad appoggiare la gamba sinistra, che è quella infortunata”. Musetti spera di esserci al Roland Garros ma “in questo momento faccio fatica a vedere il mio futuro di stagione, è molto annebbiato. Ogni giorno sembra che succeda qualcosa. Faccio fatica a pensare a lungo termine. La speranza è di fare un altro Parigi, anche se la condizione fisica è quella che è”.

L’eliminazione di oggi, visto che difendeva la semifinale di un anno fa, gli costa anche la Top 10 Atp: “Fa male, soprattutto per come accade. È un po’ una beffa perché proprio qui a Roma ero entrato in Top 10 e non era quello che mi auguravo”. E tornando sui problemi fisici che lo stanno condizionando chiosa: “Oltre che fisicamente mi destabilizzano anche dal punto di vista mentale. Cercheremo di capire ancora meglio, di rafforzare le parti dove mi sto infortunato”.

– Foto IPA Agency –

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