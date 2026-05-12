Mattarella: infermieri eroi durante Covid, gratitudine Repubblica

Roma, 12 mag. (askanews) – “Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo, l’appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid, drammatica, lunga emergenza, che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, con sprezzo dei defunti di quei tragici giorni, cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza. Portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per la giornata internazionale dell’infermiere.

“In questa giornata, desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per ciò che avete fatto.

E per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà, preziose insieme ai trattamenti di terapia”, ha aggiunto.