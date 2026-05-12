Stellantis, Filosa: aperti ad altre partnership oltre Leapmotor

Milano, 12 mag. (askanews) – Le partnership di Stellantis “non devono essere monodirezionali”, né riguardaranno solo Leapmotor. Lo ha detto il Ceo Antonio Filosa, intervenendo a un evento del Financial Times sul settore auto.

Filosa ha ricordato che i costruttori cinesi sono “player forti” e che con Leapmotor c’è spazio per lavorare, ma Stellantis può guardare anche ad altri partner.

Il gruppo, ha spiegato, è attrattivo per presenza geografica, scala e “brand incredibilmente forti”. Le aree di collaborazione possono includere tecnologia, catena di fornitura e utilizzo della capacità produttiva.

Filosa ha citato anche la partnership con Koç in Turchia attraverso Tofas, definendola positiva per entrambe le parti. “La scelta di un partner dipende da cosa possiamo condividere e dai benefici per entrambi”, ha concluso.