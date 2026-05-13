Bresh, fuori il 15 maggio il nuovo singolo “Da Dio”

Roma, 13 mag. (askanews) – Esce venerdì 15 maggio il nuovo singolo di Bresh “Da Dio”. Il brano – prodotto da Shune e che sarà in radio dal 22 maggio – arriva dopo il precedente “Introvabile” e racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. E così, l’unica cosa da fare diventa arrendersi e lasciarsi trasportare dal caos e dagli imprevisti che capitano lungo il cammino.

E intanto, dopo il successo delle 3 date in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona, Bresh sarà impegnato a luglio in 4 appuntamenti Sold out di “Mare Nostrum” al Porto Antico di Genova, quattro live che lo vedranno tornare a esibirsi dal vivo nella propria città (1-3-4 e 5 luglio). Il 10 luglio sarà poi in concerto a Roma all’Auditorium Parco della Musica

RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum.