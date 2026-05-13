Calcio, Consiglio Napoli vota cittadinanza onoraria De Laurentiis

Roma, 12 mag. (askanews) – Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a larga maggioranza – con un solo voto contrario e un astenuto – l’ordine del giorno presentato dal Gruppo Forza Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis.

“Napoli vive di calcio, respira calcio, si riconosce nel calcio” ha dichiarato in Aula la capogruppo di Forza Italia Iris Savastano. “Negli ultimi vent’anni il nome della nostra città è stato portato nel mondo anche grazie alla visione e alla determinazione di Aurelio De Laurentiis”.

Nel corso della discussione è intervenuto anche Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Consiglio Comunale, che ha osservato come la cittadinanza onoraria non possa essere legata soltanto a risultati imprenditoriali, aggiungendo che De Laurentiis “non è che abbia creato chissà quanti posti di lavoro”.

“Questo ordine del giorno non è un atto di parte – ha concluso Savastano – ma un atto della città. Un gesto che unisce, valorizza e riconosce. Napoli è la prima città a formalizzare ciò che è evidente a tutti: Aurelio De Laurentiis ha contribuito in modo determinante alla rinascita sportiva, economica e reputazionale della nostra città”.