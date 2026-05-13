Calcio, Inter, Chivu: “Qui si vince insieme”

Roma, 12 mag. (askanews) – Serenità, ambizione e mentalità vincente. Sono questi i concetti ribaditi da Cristian Chivu e Lautaro Martinez alla vigilia della finale di Coppa Italia. Il tecnico dell’Inter spiega il proprio contributo alla squadra: “Ho dato ambizione e la mia esperienza da calciatore in questa società. Conosco cosa vuol dire vivere la realtà Inter e ho cercato di rasserenare il gruppo dal punto di vista umano, gestendo anche la frustrazione che arriva dall’esterno. Ho trovato un gruppo di uomini veri, che lavora e vuole mantenere un livello alto”.

Chivu minimizza il peso personale del risultato: “A me non cambia un tubo di quello che sono io. Sono felice per loro, perché ho trovato una squadra che pareggia le ambizioni del club. Qui si vince e si perde insieme”. Sulla finale aggiunge: “Non dobbiamo avere ossessione. Ci siamo meritati questi risultati e dobbiamo affrontare la partita con serenità, responsabilità e voglia di divertirci”. Poi un aggiornamento su Thuram: “Sta meglio, oggi si è allenato con noi”.

Anche Lautaro Martinez sottolinea la crescita del gruppo e il rapporto con il tecnico: “Ci ha portato aria nuova e leadership, ma ci fa lavorare con tranquillità. Noi lo abbiamo seguito subito”. Il capitano nerazzurro guarda già alla possibilità del doblete: “La fame di vincere trofei c’è sempre. Domani abbiamo un’altra occasione per portare a casa una coppa”. E sulla sfida con la Lazio conclude: “Sarà una partita diversa rispetto a sabato. Sono organizzati tatticamente e ci sarà uno stadio pieno: bisogna essere pronti a tutto”.