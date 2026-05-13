“Calma metafisica”, Ermal Meta canta l’estate tra leggerezza e impegno

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Milano, 13 mag. (askanews) – Sarà dal 15 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ermal Meta “Calma metafisica”(Columbia Records/Sony Music Italy).
“Calma metafisica racconta l’assurdo, un’estate alla “don’t look up”. Divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio. Ma si, in fondo è estate. Chi se ne frega!” Dichiara l’artista. Un brano di forte impatto che l’artista lo ha fatto ascoltare al pubblico in anteprima durante il live di Milano, ancora una volta Emal dimostra che “si può parlare di temi importanti ballando sulla sabbia”.
Le sonorità accattivanti della produzione curata da Dardust accompagnano il racconto di una vita che scorre con apparente normalità tra il mare e le evasioni estive nonostante ciò che accade non molto lontano. Il videoclip esalta questo contrasto con immagini patinate e distopiche di un’estate di altri tempi, tra costumi da bagno anni ’60, ombrelloni a strisce bianche e rosse e immagini di bagnanti felici che vivono sereni la loro giornata al mare nonostante aerei da guerra che passano minacciosi sopra le loro teste e bombe che scoppiano nelle vicinanze.
Mentre va avanti il tour nei più importanti club italiani, nuove date si aggiungono al calendario estivo. Dalla dimensione più intima dei club fino all’apertura delle grandi venue estive, Ermal prosegue anche il suo percorso sui palchi, con una serie di concerti che attraverseranno tutta la penisola.
Di seguito il calendario del tour outdoor, prodotto e organizzato da Friends and Partners:
01 giugno 2026 – Carloforte (SU), Girotonno
14 giugno 2026 – Floridia (SR), Piazza del Popolo
17 luglio 2026 – Mondovì (CN), Wake Up Festival – Movì, Piazza Unità d’Italia
21 luglio 2026 – Montesilvano (PE), Arena Dei Fiori NUOVA DATA
23 luglio 2026 – Sperone (Av), Area Mercato NUOVA DATA
25 luglio 2026 – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli
30 luglio 2026 – Bevagna (PG), Festival Internazionale Green Music / Piazza Filippo Silvestri, live piano e voce + talk NUOVA DATA
03 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
06 agosto 2026 – L’Aquila, Nell’ombra Della Musica Italiana / Scalinata Di San Bernardino NUOVA DATA
07 agosto 2026 – Santa Severa (RM), Castello Di Santa Severa NUOVA DATA
08 agosto 2026 – Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo
10 agosto 2026 – Acri (CS), Estate Acrese, Anfiteatro Romano
08 settembre 2026 – Luogosanto (SS), Piazza Incoronazione
15 settembre 2026 – Lanciano (CH), Piazza Plebiscito NUOVA DATA
Qui il calendario delle prossime date del tour nei club:
18 maggio 2026 – Venaria Reale (TO), Concordia
20 maggio 2026 – Roma, Atlantico
22 maggio 2026 – Molfetta (BA), Eremo Club
23 maggio 2026 – Napoli, Casa della Musica
I biglietti per il tour nei club e per le date estive sono disponibili in prevendita su Ticketone e sui circuiti di vendita abituali. Per informazioni www.friendsandpartners.it.
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