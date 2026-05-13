“Calma metafisica”, Ermal Meta canta l’estate tra leggerezza e impegno

Milano, 13 mag. (askanews) – Sarà dal 15 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ermal Meta “Calma metafisica”(Columbia Records/Sony Music Italy).

“Calma metafisica racconta l’assurdo, un’estate alla “don’t look up”. Divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio. Ma si, in fondo è estate. Chi se ne frega!” Dichiara l’artista. Un brano di forte impatto che l’artista lo ha fatto ascoltare al pubblico in anteprima durante il live di Milano, ancora una volta Emal dimostra che “si può parlare di temi importanti ballando sulla sabbia”.

Le sonorità accattivanti della produzione curata da Dardust accompagnano il racconto di una vita che scorre con apparente normalità tra il mare e le evasioni estive nonostante ciò che accade non molto lontano. Il videoclip esalta questo contrasto con immagini patinate e distopiche di un’estate di altri tempi, tra costumi da bagno anni ’60, ombrelloni a strisce bianche e rosse e immagini di bagnanti felici che vivono sereni la loro giornata al mare nonostante aerei da guerra che passano minacciosi sopra le loro teste e bombe che scoppiano nelle vicinanze.

Mentre va avanti il tour nei più importanti club italiani, nuove date si aggiungono al calendario estivo. Dalla dimensione più intima dei club fino all’apertura delle grandi venue estive, Ermal prosegue anche il suo percorso sui palchi, con una serie di concerti che attraverseranno tutta la penisola.

Di seguito il calendario del tour outdoor, prodotto e organizzato da Friends and Partners:

01 giugno 2026 – Carloforte (SU), Girotonno

14 giugno 2026 – Floridia (SR), Piazza del Popolo

17 luglio 2026 – Mondovì (CN), Wake Up Festival – Movì, Piazza Unità d’Italia

21 luglio 2026 – Montesilvano (PE), Arena Dei Fiori NUOVA DATA

23 luglio 2026 – Sperone (Av), Area Mercato NUOVA DATA

25 luglio 2026 – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

30 luglio 2026 – Bevagna (PG), Festival Internazionale Green Music / Piazza Filippo Silvestri, live piano e voce + talk NUOVA DATA

03 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

06 agosto 2026 – L’Aquila, Nell’ombra Della Musica Italiana / Scalinata Di San Bernardino NUOVA DATA

07 agosto 2026 – Santa Severa (RM), Castello Di Santa Severa NUOVA DATA

08 agosto 2026 – Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo

10 agosto 2026 – Acri (CS), Estate Acrese, Anfiteatro Romano

08 settembre 2026 – Luogosanto (SS), Piazza Incoronazione

15 settembre 2026 – Lanciano (CH), Piazza Plebiscito NUOVA DATA

Qui il calendario delle prossime date del tour nei club:

18 maggio 2026 – Venaria Reale (TO), Concordia

20 maggio 2026 – Roma, Atlantico

22 maggio 2026 – Molfetta (BA), Eremo Club

23 maggio 2026 – Napoli, Casa della Musica

I biglietti per il tour nei club e per le date estive sono disponibili in prevendita su Ticketone e sui circuiti di vendita abituali. Per informazioni www.friendsandpartners.it.