Centrosinistra, Conte: tavolo su programma verosimilmente dopo estate

Roma, 13 mag. (askanews) – Ora è il momento “deliberativo” delle “100 piazze” che “si riuniranno in tutta Italia sabato e domenica per offrire proposte, soluzioni per quello che sarà il programma progressista. Poi ci sarà un processo di affinamento delle proposte e, poi, a giugno inoltrato, e quindi ragionevolmente prima della fine dell’estate, noi saremo in condizione di portare quelle che sono le sensibilità del popolo” del Movimento. Così il presidente M5s Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel transatlantico della Camera, rispondendo “verosimilmente” a chi chiedeva se a settembre potrebbe esserci finalmente il tavolo di coalizione sul programma.

A chi chiedeva delle primarie, Conte ha replicato: “lavoriamo al programma condiviso, tutto il resto arriva dopo. Altrimenti qualsiasi ipotesi andiamo a fare rischia di essere divisiva. Lavoriamo a un programma”.