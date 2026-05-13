Crociere, Costa punta su libertà e flessibilità per l’estate 2026

Genova, 13 mag. (askanews) – Nella difficile situazione internazionale che stiamo vivendo, segnata soprattutto dall’incertezza, cresce il bisogno di soluzioni di viaggio più fluide come la crociera, dove il cliente possa sentirsi accompagnato e non debba gestire troppi passaggi o imprevisti. La crociera concentra, infatti, in un’unica esperienza trasporto, ospitalità, ristorazione, intrattenimento e scoperta di più destinazioni, riducendo però la complessità organizzativa. “Credo che la crociera – spiega Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales Costa Crociere – risponda esattamente alle esigenze attuali del consumatore. Innanzitutto iniziamo dai dati: le statistiche ci dicono che c’è una grossa fetta di mercato che ha assolutamente intenzione di viaggerà quest’estate, a conferma del fatto che l’intenzione di viaggio è lì. La crociera rappresenta un prodotto sicuramente a tutto tondo perché in un’unica piattaforma diamo la possibilità al cliente di godere di ospitalità, gastronomia e intrattenimento, ovviamente con la possibilità di visitare destinazioni diverse ogni giorno. E mi piace sottolineare l’importanza del ‘tutto organizzato’ che in un contesto come quello attuale probabilmente gioca un valore ancora superiore rispetto al solito, contrariamente al turismo fai da te che è soggetto in questo momento a tutta una serie di incertezze”. E in vista dell’estate 2026, tra i viaggiatori cresce anche la richiesta di flessibilità. Per questo Costa Crociere ha lanciato la formula “Cambia Gratis” che permette ai clienti di scegliere e prenotare il proprio itinerario nel Mediterraneo sapendo di avere una possibilità in più se le esigenze dovessero cambiare.”Abbiamo di recente lanciato sul mercato – conferma il Vice President Worldwide Sales Costa Crociere – questa nuova formula del cambio data gratuito che risponde appunto alla necessità del consumatore di avere maggiore flessibilità e maggiore anche serenità se vogliamo, nel momento della prenotazione. Il contesto è complesso come dicevamo e con questa formula fondamentalmente diamo la possibilità ai nostri clienti di prenotare con totale serenità la loro vacanza nel Mediterraneo con Costa Crociere dandogli la possibilità di cambiare, qualora fosse necessario, la data di partenza per tutte quelle crociere che partono entro il 30 settembre”.E per l’estate 2026 Costa Crociere propone un’offerta molto variegata tra il Mediterraneo e il Nord Europa. “Abbiamo tre itinerari – sottolinea Stefanelli – nel Mediterraneo Occidentale, tre itinerari nel Mediterraneo Orientale e poi due navi che performano in realtà più di un itinerario nel Nord Europa. Quindi un’offerta molto variegata in termini di scelta appunto di destinazioni, ovviamente con il nostro marchio di fabbrica che è la piattaforma ‘Sea & Land’, ovvero la possibilità che diamo al nostro cliente di sfruttare, di godere non solo delle destinazioni che avrà l’opportunità di conoscere ma anche del mare che entra a tutto tondo nell’esperienza di Costa Crociere grazie al concetto che abbiamo lanciato ormai da circa due anni delle ‘Sea Destinations’. Per farvi degli esempi concreti, lanciamo quest’anno delle assolute novità da questo punto di vista, con la ‘Sea Destination’ nel Golfo Aranci, che darà la possibilità appunto di immergersi in un’esperienza a 360 gradi al tramonto, con luci appunto del tramonto, musiche e gastronomia pensate ad hoc per questo genere di evento, piuttosto che una ‘Land Destination’, quindi un’esperienza totalmente nuova, come il bagno nelle acque cristalline di Tavolara”.