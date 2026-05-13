Electrolux, Calderone: massimo impegno, spero anche da interlocutori

Roma, 12 mag. (askanews) – Sulla vertenza Electrolux “voglio essere ottimista” e “sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate”. Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a SkyTg24 Economia. “Siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di 1.700 posti di lavoro, 1.700 famiglie – ha proseguito – da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Ci aspettiamo di avere identica attenzione anche dai nostri interlocutori”.

Calderone ha aggiunto che è “sempre da ricercare una soluzione. Il collega Urso ha già convocato le parti per il 25 di maggio. Il ministero del Lavoro sarà presente all’incontro. Lavoriamo di squadra con i colleghi per fare in modo che le nostre competenze si integrino a beneficio della ricerca di una soluzione”.