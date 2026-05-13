Endurance, il Fuxiateam brilla ai Campionati Italiani 2026

Roma, 13 mag. (askanews) – Il Fuxiateam chiude da protagonista i Campionati Italiani di Endurance 2026, disputati dal 7 al 10 maggio a Montalcino, centrando un risultato che fotografa la qualità del lavoro svolto: 13 binomi partiti e 13 binomi al traguardo. Un 100% completion rate che, in una disciplina complessa e selettiva come l’endurance equestre, rappresenta molto più di una statistica e dimostra preparazione, gestione, qualità del lavoro quotidiano e profondo rispetto per il cavallo. Il bilancio complessivo del team di Italia Endurance Stables & Academy parla di tre vittorie, cinque secondi posti, un terzo posto e quattro piazzamenti in top ten, dai pony fino alle categorie internazionali di massimo livello.

A brillare è stato innanzitutto il settore pony, da sempre uno dei pilastri del progetto Fuxiateam. Vittoria Monetti insieme a Ringo ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Pony 2026, al termine di una gara affrontata con maturità, precisione e grande determinazione. Accanto a lei, la vittoria di Giulia Nocito e Sirio e il secondo posto di Costanza Monetti, sempre con Sirio, nel Trofeo Nazionale Pony A.

Nel Campionato Italiano Assoluto CEI3* sui 160 km, la gara più prestigiosa e impegnativa dell’intera manifestazione, Greta Bistoletti e Demon Melograno hanno conquistato uno straordinario secondo posto assoluto, laureandosi Vice Campioni Italiani Assoluti 2026. Un risultato di grande valore tecnico e sportivo, ottenuto nella competizione che rappresenta il massimo livello dell’endurance nazionale, dove gestione, esperienza, resistenza e lucidità fanno la differenza dopo 160 chilometri di gara.

Sempre nella CEI3* 160 km, è arrivato anche l’ottavo posto di Costanza Laliscia con Zagara di Chia. La pluricampionessa umbra ha inoltre centrato altri due risultati di prestigio, confermandosi tra le grandi protagoniste dell’intera manifestazione: il secondo posto nel Criterium CEI2* 120 km con Horezzanese Larzac e la vittoria nella CEI2* 120 km della domenica con Ines de Callupolo.

Importanti anche i risultati ottenuti nelle altre categorie: il secondo posto di Aurora Laurenzi e Salida nel Criterium CEN A Under 14, il secondo posto di Federico Valeri e Diadema Agylla nella CEI1* 100 km, il terzo posto di Paolo Campetella e Jelamina de Callupolo nella CEN B 84 km.

Completano il bilancio i piazzamenti in top ten ottenuti da Federico Valeri nella CEI2* 120 km, Alice Laurenzi nella CEI1* 100 km e Matilde Cecchetti nella CEN B 84 km.

I Campionati Italiani 2026 confermano così il Fuxiateam tra le realtà di riferimento dell’endurance nazionale e internazionale, capace di distinguersi per continuità di risultati, qualità tecnica e solidità del gruppo.