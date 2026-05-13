Energia, Fratoianni: misure anticrisi bipartisan ? No ad appelli retorici e ipocriti

Roma, 13 mag. (askanews) – “Non so cosa voglia dire appellarsi genericamente all’unità, in questo Paese tutti fanno appelli all’unità a cominciare dal governo, ma l’unità si fa su cosa concrete e nella chiarezza. C’è chi propone l’unità sull’emergenza energetica mentre le famiglie e le imprese sono sempre più in difficoltà con le bollette. Ma cosa significa l’unità sull’energia? Significa approdare al nucleare? Se così fosse noi siamo contrari per dirle una e via così. Bisogna capire qual è la direzione di marcia”. Lo ha affermato il leader Avs Nicola Fratoianni, parlando in piazza Montecitorio sulla possibilità di convergenze bipartisan su misure economiche contro la crisi energetica.

“Sull’energia io sono per unirci ma nel segno del superamento della dipendenza dall’energia fossile – prosegue il leader rossoverde – per la nostra economia e per la nostra vita quotidiana. Io sono per unirci nel segno degli investimenti sull’energie rinnovabili, perché questa è l’unica strategia di sicurezza e autonomia per il nostro Paese. Ed è in grado di sottrarre il mondo e non solo noi al ricatto delle compagnie energetiche o alle guerre per fare un esempio.

L’appello all’unità privo di una declinazione – conclude Fratoianni – è un appello retorico e non serve a niente”.