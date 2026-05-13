Fed: inizia l’era Kevin Warsh con ultimo OK dal Senato Usa

New York, 13 mag. (askanews) – Come ampiamente atteso, il Senato americano ha confermato la seconda e ultima nomina di Kevin Warsh, quella alla presidenza della Federal Reserve al posto di Jerome Powell, il cui mandato scade il 15 maggio. Ieri la stessa aula del Congresso Usa aveva votato a favore del suo ingresso nel board della banca centrale americana. La presidenza dura quattro anni; l’altro incarico, 14 anni.

L’OK e’ arrivato con 54 voti a favore e 45 contrari. Si tratta del voto più partigiano da almeno Alan Greenspan. Solo un democratico ha votato a favore dell’ultima nomina riguardante il 56enne Warsh: John Fetterman, il senatore della Pennsylvania che sulla carta è democratico ma che ormai si schiera con il GOP.