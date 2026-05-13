Meloni sabato in Grecia allo Europe-Gulf Forum: nessun segreto, promuovere cooperazione

Milano, 13 mag. (askanews) – Nessun segreto, nessun mistero.

Fonti di Palazzo Chigi smentiscono alcune ricostruzioni di stampa sulla presenza di Giorgia Meloni allo “Europe-Gulf Forum”, organizzato sabato in Grecia dall’Atlantic Council e da Antenna Group, il gruppo editoriale greco che ha acquisito recentemente “La Repubblica”: all’incontro saranno presenti “solo politici e rappresentanti delle istituzioni”. Ovvero, “non sono coinvolti gruppi quali BlackRock o JP Morgan”, come pure apparso sulla stampa. Ricostruzioni che hanno portato anche a una interrogazione parlamentare presentata da AVS, cui è seguita la smentita di palazzo Chigi.

Per la capogruppo di AVS Luana Zanella, lo Europe Golf Forum è infatti “un vertice privato tra lobbisti, manager ed esponenti politici”, un incontro “a porte chiuse” rispetto al quale “vorremmo capire perché tanta riservatezza se non segretezza, gli obiettivi di Meloni e l’opportunità di partecipare ad un evento nel quale la lista degli ospiti non è pubblica, gli obiettivi opachi e sul quale aleggia la presenza dei vertici di BlackRock e di J.P. Morgan, imperi finanziari che dettano le sorti del mondo”.

Secca la replica da palazzo Chigi: “Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia”. Meloni, spiegano le fonti, “ha sempre sostenuto l’importanza di creare un forum di dialogo strutturato tra Mediterraneo e Golfo”, con l’obiettivo di “una nuova cooperazione capace di unire Occidente e Oriente, Europa, Africa e Asia”, tanto più utile nell’attuale quadro geopolitico. Anche per questo la premier aveva già sostenuto l’iniziativa dello Europe-Gulf Forum in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025. Nessuna sorpresa dunque nel fatto che Meloni sarà uno dei due relatori che apriranno il forum, insieme al Primo Ministro del Qatar. Un Forum di natura esclusivamente informale, viene sottolineato, che sarà occasione per parlare con alcuni leader della regione ma anche con altri per uno scambio di idee informale a 360 gradi sulle situazioni di crisi e l’attualità internazionale. Al confronto parteciperanno infatti anche il presidente finlandese Alexander Stubb, oltre ai leader di Qatar, Kuwait e ad alcuni capi di Stato e di governo del Sud Europa, oltre ai vertici di alcune istituzioni finanziarie, sia la direttrice Fmi che la presidente BCE: “Saranno presenti solo esponenti di governo o istituzionali. Nessun altro”, viene assicurato.

L’incontro a Navarino, nel Peloponneso, si inserisce, spiegano sempre fonti della Presidenza, tra altri due appuntamenti ‘istituzionali’: “Nel pomeriggio un incontro con i Leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio Europeo informale di Cipro del 24 aprile” e poi la partecipazione a un cena offerta dal premier greco Mitsotakis; l’indomani, la premier si recherà invece a Cipro per una visita bilaterale che fa seguito a un invito formulato dal presidente Christodoulides a febbraio, nell’incontro a Roma per la presentazione del programma di presidenza cipriota. Invito, sottolineano da palazzo Chigi, “rinnovato qualche settimana fa a Cipro: siamo riusciti a incrociare le agende”. La visita seguirà il formato ‘classico: un incontro seguito da una colazione, e probabilmente con dichiarazioni congiunte al termine della colazione. “Sarà l’occasione per ribadire il lavoro comune sui temi migratori e della competitività”, e più in generale “la cooperazione a tutto tondo che sta crescendo alla luce del rapporto ottimo tra Meloni e il presidente cipriota”.