Senato Usa conferma Kevin Warsh a membro del board Fed

New York, 12 mag. (askanews) – Come ampiamente atteso, il Senato ha confermato Kevin Warsh come membro del board della Federal Reserve, incarica che ha una durata di 14 anni. E’ il primo passo per poi dare il via libera alla nomina da presidente della banca centrale americana al posto di Jerome Powell, il cui mandato a capo della Fed scade il 15 maggio prossimo. Quel secondo voto su un ruolo che dura quattro anni potrebbe arrivare al massimo entro domani o giovedi’.

Powell ha gia’ comunicato che restera’ nel board “fino a quando lo riterro’ necessario” al fine di garantirsi che la causa lanciata e poi ritirata dal dipartimento di Giustizia sia davvero archiviata una volta per tutte. In teoria, quell’incarico durera’ fino al 2028.