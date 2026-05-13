Treni, Ue propone nuove regole e tutele sui biglietti interrail

Roma, 13 mag. (askanews) – La Commissione europea ha presentato delle proposte legislative per uniformare maggiormente i sistemi di prenotazione e le tutele dei passeggeri su prenotazioni e acquisti di viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri nella Unione europea, in particolare focalizzata su treni e trasporto ferroviario e sui biglietti Interrail.

Con un comunicato, l’esecutivo comunitario rileva che attualmente risulta difficile effettuare confronti e identificare le soluzioni più adeguate, in particolare sui viaggi transfrontalieri e specialmente sui treni. “Molti passeggeri trovano ostacoli quando cercano di combinare diversi servizi di trasporto. Acquistare biglietti ferroviari multipli che coinvolgano diverse compagnie può essere complesso, in ampia misura a causa della frammentazione dei sistemi di prenotazione – afferma Bruxelles – e della forte presenza di alcune compagnie ferroviarie”.

Inoltre, secondo la Commissione, le tutele dei passeggeri sono limitate sui viaggi ferroviari che coinvolgano biglietti multipli tra diversi operatori. La proposta annunciata intende intervenire su questi ostacoli, consentendo prenotazioni singole tra più operatori rendendo il mercato più trasparente accessibile, prosegue il comunicato.

“Ai passeggeri sarà possibile trovare, paragonare e acquistare servizi combinati da diversi operatori ferroviari con unico biglietto – si legge – che potrà essere acquistato con una singola transazione su una piattaforma di prenotazioni di loro scelta”, che sia un portale indipendente o il servizio di prenotazioni dell’operatore stesso.

La proposta prevede nuove tutele su assistenza, riprogrammazione e risarcimenti per le mancate coincidenze su percorsi con più operatori. Ora l’esecutivo comunitario presenterà le normative proposte al consiglio dell’Unione europea (i governi) e al Parlamento europeo per avviare la procedura legislativa ordinaria.