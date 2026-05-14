A TUTTOFOOD 2026 spazio per l’impegno nel biologico certificato

Milano, 14 mag. (askanews) – L’edizione 2026 di TUTTOFOOD, ospitata da Rho Fiera Milano dall’11 al 14 maggio, è un punto importante per Cerreto Bio, azienda che celebra i 50 anni di impegno nel biologico certificato, cuore pulsante di una realtà che ha saputo crescere, evolversi e innovarsi.La partecipazione del Gruppo è un’occasione per ribadire, una volta di più, l’impegno verso un’alimentazione responsabile, una trasparenza assoluta e una coerenza che hanno caratterizzato ogni fase della produzione, dalla terra alla tavola. L’occasione per presentare nuove zuppe ricche di proteine vegetali e fibre, dal gusto che ricorda quello delle zuppe di una volta, ma pronte in soli 20 minuti.Ha parlato in merito Claudio Ferrari, Direttore Vendite di Cerreto Bio: “E’ un traguardo importantissimo per noi. 50 anni di storia della nostra azienda, speriamo di fare bene e di continuare in questo modo. Le novità principali che presentiamo in questa fiera sono tre zuppe, quindi misti di legumi, cereali ed erbe essiccate. La novità più importante è che siamo riusciti a inserire, all’interno delle miscele, i semi, quindi i semi di chia e i semi di zucca”.Profondo il legame tra il marchio e la natura, come testimoniato dallo spazio espositivo, green ed interamente realizzato in legno. A tutti i partecipanti, offerta l’opportunità di degustare i prodotti durante la manifestazione.