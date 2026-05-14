Caro carburante, Bromance lancia soluzione innovativa

Roma, 14 mag. (askanews) – Il costo del carburante rappresenta oggi una delle principali criticità per il settore dell’autotrasporto. Una dinamica che incide sulla capacità economica delle aziende, rendendo sempre più necessario il ricorso a soluzioni efficienti e innovative. Il nano additivo per gasolio, ad esempio, consente di ottenere una riduzione dei consumi fino al 25%, migliorando l’efficienza dei mezzi, senza richiedere modifiche tecniche o investimenti strutturali.La proposta, illustrata a Roma, presso il Montecitorio Meeting Centre, durante il convegno “Bromance Diesel Revolution: scenari e soluzioni per la riduzione del costo carburante”, arriva da Bromance Srl, una realtà specializzata nell’ingegneria di nanotecnologie applicate, dedicate alla protezione dei materiali, all’efficienza energetica e al miglioramento delle prestazioni.Carlo Russo, Direttore Generale Bromance, ha dichiarato: “Oggi vogliamo presentare una soluzione che promette di rivoluzionare il settore del trasporto su gomma, ma anche quello navale e aereo. Siamo riusciti a perfezionare un nano additivo, a base dunque di nano tecnologie, che ci permette di abbassare i consumi”.Sul tema ambientale, però, l’Europa deve garantire un equilibrio tra sostenibilità e costi di produzione, onde evitare di mettere in difficoltà le aziende in nome dell’ambiente.Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Bisogna trovare un equilibrio tra i costi di produzione ed il tema del rispetto dell’ambiente, altrimenti non si può innovare e non si può ledere l’attività delle aziende”. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori dell’autotrasporto una soluzione concreta e immediatamente applicabile, per ridurre in modo significativo i costi legati al carburanteDario Salvini, Amministratore Delegato Bromance “Questa tecnologia permette all’interno della camera di combustione di avere una reazione più performante; inoltre, grazie a questa innovazione, il motore risulta più pulito e si riescono ad abbattere notevolmente i consumi”. Con questa iniziativa, Bromance presenta una tecnologia già pronta all’uso, capace di generare nell’immediato dei benefici economici tangibili e significativi.