Che cosa hanno mangiato Xi e Trump

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Roma, 14 mag. (askanews) – Aragosta in zuppa di pomodoro, anatra laccata alla pechinese e tiramisù figurano nel menu del banchetto di stato offerto a Pechino al presidente Usa Donald Trump in occasione del summit con il leader cinese Xi Jinping. Lo ha riferito Emily Goodin, corrispondente dalla Casa Bianca del New York Post, pubblicando su X il menu della cena.
Tra gli antipasti sono previsti hors d’oeuvres, seguiti da aragosta in zuppa di pomodoro, costine di manzo croccanti, anatra laccata alla pechinese, verdure di stagione stufate e salmone cotto lentamente in salsa alla senape.
Il menu comprende anche panini di maiale saltati in padella, un dolce a forma di conchiglia, tiramisù, frutta e gelato.
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