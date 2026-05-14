Derby di Roma, il Tar rinvia il ricorso della Lega Serie A all’Avvocatura dello Stato

ROMA (ITALPRESS) – Il Tar ha rinviato all’Avvocatura dello stato il ricorso depositato dalla Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di posticipare il derby di Roma (programmato inizialmente dalla Lega alle 12:30 di domenica) alle 20:45 di lunedì. Lo apprende l’Italpress. La Serie A aveva presentato ricorso dopo che l’ultima proposta di anticipare la stracittadina alle 12 non era stata ritenuta percorribile dalle autorità di ordine pubblico. La decisione riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

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