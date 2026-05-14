Dopo le polemiche confermato il concerto di Kanye West alla RCF Arena

Roma, 13 mag. (askanews) – Dopo le polemiche, è stato confermato il concerto di Ye – Kanye West il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Lo annunciano gli organizzatori in una nota.

I fan sanno che Ye (Kanye West) sta preparando uno show immersivo senza precedenti che porterà Reggio Emilia e tutta l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali, si legge nella nota. Nelle scorse settimane c’erano stati appelli a cancellare l’evento per le reiterate dichiarazioni antisemite fatte dall’artista in precedenza e per le quali ha tentato di scusarsi.

La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., con capienza 103 mila persone, è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC.

Biglietti disponibili su Ticketmaster e Vivaticket. Chi acquista il biglietto con Pre e After Party, potrà accedere all’Iren Green Park (boulevard della RCF Arena) dalle 11 per lo show firmato da Zamna (inizio alle 12), il format nato a Tulum in Messico, oggi uno dei brand più importanti al mondo per la musica elettronica e per le esperienze immersive legate ai festival.