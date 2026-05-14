Internazionali d’Italia, Mattarella sarà presente alla finale di domenica

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – secondo quanto si apprende -, accogliendo l’invito del Coni e della Federazione Italiana Tennis e Padel, sarà domenica al Foro Italico per assistere alla finale maschile degli Internazionali d’Italia.

Il tabellone maschile vede in corsa ancora due azzurri: Luciano Darderi, che nella notte si è qualificato per la semifinale dove affronterà Casper Ruud, e Jannik Sinner, impegnato oggi nei quarti contro Andrey Rublev.

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