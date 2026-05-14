Leone arriva alla Sapienza, tanti giovani ad attenderlo: Viva il Papa

Roma, 14 mag. (askanews) – Il grido ripetuto di “Viva il Papa” si alza dal folto gruppo di giovani assiepati ai piedi della scalinata del Rettorato de La Sapienza, dove hanno atteso Leone XIV in visita all’ateneo romano.Il papa è arrivato in papamobile ed è stato accolto dagli applausi e le grida dei presenti. Poi, una volta salito in cima alla gradinata, ha affermato: “Buongiorno a tutti, grazie per l’accoglienza, sono molto contento di essere qui stamattina con voi, potete seguire l’incontro sugli schermi, spero sia un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza”.