M5s, Conte: ci siamo evoluti, ma siamo più radicali di prima

Roma, 14 mag. (askanews) – M5s ha avuto una “evoluzione” rispetto all’impostazione data da Beppe Grillo ma “per quanto riguarda il rispetto della legalità, giustizia ambientale, giustizia sociale, anzi siamo ancora più radicali di prima”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando a ‘Quante storie’ su Rai3. “Abbiamo un progetto ancora più chiaro, ancora più definito”.

“Però – ha aggiunto – sicuramente abbiamo compreso che, ad esempio, se c’è un incarico pubblico – assessore, sindaco, ministro… – non può essere chiunque a rivestirlo. Oltre che l’onestà – premessa per noi indispensabile – occorrono competenze e capacità”.