M.O., Tajani: Albanese? non commento decisioni di ogni tribunale

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Roma, 14 mag. (askanews) – “Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto a chi gli chiedeva un commento alle decisioni di un tribunale Usa che ha sospeso le sanzioni a francesca albanese.
Interpellato al termine del question time al
Senato, ha risposto alle Opposizioni secondo cui il governo italiano non ha difeso una cittadina italiana: “Le opposizioni possono sempre dire quello che vogliono in democrazia”.
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