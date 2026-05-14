Pirelli firma i nuovi pneumatici dedicati alla BMW iX3 elettrica

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli sviluppa due nuovi pneumatici dedicati alla nuova BMW iX3, primo modello della piattaforma elettrica Neue Klasse della casa tedesca. Si tratta del P Zero e del P Zero E, progettati rispettivamente per esaltare sportività, precisione di guida ed efficienza energetica del nuovo SUV elettrico. Entrambi i pneumatici integrano la tecnologia Elect, sviluppata da Pirelli per veicoli elettrici e ibridi plug-in, con l’obiettivo di migliorare autonomia, comfort e durata grazie alla ridotta resistenza al rotolamento e a soluzioni tecniche dedicate. Il P Zero di quinta generazione è stato progettato per supportare le elevate prestazioni dei motori elettrici ad alta coppia, garantendo stabilità, handling preciso e spazi di frenata ridotti anche alle alte velocità. Il P Zero E rappresenta invece il simbolo della strategia “Eco-Safety” di Pirelli: contiene oltre il 55% di materiali naturali e riciclati e ha ottenuto la tripla Classe A dell’etichetta europea per frenata sul bagnato, rumorosità e resistenza al rotolamento. Per sviluppare i nuovi fitment dedicati alla iX3, Pirelli ha utilizzato il Virtual Development Center di Breuberg e il Driving Simulation Centre del Gruppo BMW a Monaco, riducendo del 30% i tempi di sviluppo e il numero di prototipi fisici necessari.

foto: ufficio stampa Pirelli

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