Ciclismo, Ballerini trionfa a Napoli: prima vittoria italiana al Giro

Roma, 14 mag. (askanews) – Arriva a Napoli la prima vittoria italiana del Giro d’Italia 2026. A imporsi sul traguardo di Piazza del Plebiscito è Davide Ballerini, bravo a sfruttare una concitata volata finale e una caduta negli ultimi metri che ha eliminato diversi velocisti favoriti. Il corridore dell’Astana ha preceduto Jasper Stuyven al termine della sesta tappa partita da Paestum, mentre il portoghese Afonso Eulalio conserva la maglia rosa alla vigilia della salita del Blockhaus.

La frazione, disegnata per i velocisti, si è animata soprattutto nel finale dopo una giornata controllata dal gruppo. Negli ultimi chilometri le squadre dei velocisti hanno preso in mano la corsa, con Lidl-Trek e Soudal Quick-Step tra le più attive nel preparare lo sprint per Jonathan Milan e Magnier.

A movimentare la tappa anche una fuga iniziale composta da Luca Vergallito ed Edward Planckaert, raggiunti successivamente da Manuele Tarozzi, Martin Marcellusi e Mattia Bais. I battistrada hanno però sempre mantenuto un margine ridotto e sono stati ripresi a meno di quaranta chilometri dal traguardo.

Nel finale, sulle strade di Napoli e sui sanpietrini di Piazza del Plebiscito, il gruppo si è progressivamente spezzato per l’altissima velocità imposta dalla Unibet Rose Rockets. A pochi metri dall’arrivo una caduta in curva ha tagliato fuori gran parte degli sprinter più attesi. Ballerini è stato il più rapido a reagire, lanciando una volata potente che gli ha regalato il successo davanti a Stuyven.

Per il ciclismo italiano si tratta della prima vittoria in questa edizione della corsa rosa. Eulalio, invece, conserva senza problemi la leadership della classifica generale dopo una giornata tranquilla per gli uomini di classifica.

Domani il Giro cambierà completamente volto con l’attesa tappa del Blockhaus, primo grande banco di prova in salita per i favoriti della classifica generale.